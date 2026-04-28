FUGA DE DIÉSEL PONE EN RIESGO SUSTENTO DE MÁS DE 4 MIL PESCADORES DE PROGRESO, YUCATÁN, Y “HUACHO” DÍAZ MINIMIZÓ EL PROBLEMA

En un reporte en sus redes sociales a través de Azteca Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) alertó que una fuga de diésel afecta al puerto de Progreso, Yucatán, lo que pone en riesgo el sustento de más de 4 mil pescadores.

Los ribereños denuncian escasa captura (6 piezas de pescado en promedio), altos costos para salir al mar al tener que alejarse más y falta de acción de autoridades, luego de que el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena minimizó el problema al señalar que son “burbujas”.

Hoy, sentencia FIA, la pesca ya no es rentable y la crisis impacta a toda la comunidad.