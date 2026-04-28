CONFIRMA MARU CAMPOS QUE NO IRÁ AL SENADO; ¿INSISTIRÁ SHEINBAUM EN QUE VAYA?

Por medio de una carta dirigida a María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado, la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, dio a conocer que no irá asistirá a la reunión de trabajo con las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, para tratar lo relativo a la participación de agentes de la CIA en un operativo ant¡n∆rco donde dos perdieron la vida.

“Maru” Campos expuso que ordenó la creación de una Unidad Especializada para investigar los hechos, que ya envió información a la FGR y que no puede acudir en los términos planteados, pues debe proteger información confidencial o clasificada.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz escribió en sus redes sociales: “La gobernadora de Chihuahua había sido ‘invitada’ a una no-comparecencia en las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública. El tema es la participación de agentes de la CIA tras el desmantelamiento del n∆rcol∆borator¡o de “El Pinar”.