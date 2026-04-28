¡INDIGNANTE!; ARQUITECTA QUINTANARROENSE DESAPARECE EN CDMX Y REAPARECE EN PSIQUIÁTRICO BAJO SILENCIO OFICIAL: FIA

EL FISCAL ME ACONSEJÓ NO SEGUIR INVESTIGANDO PORQUE ME PODRÍA RESULTAR CONTRAPRODUCENTE, ACUSA LA MADRE

Al calificarlo como un misterio que indigna, en un videorreporte difundido en sus redes sociales por Azteca Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) expuso el caso de María Adela, una arquitecta de 26 años que viajó de Quintana Roo a la Ciudad de México en busca de una oportunidad laboral, pero terminó desaparecida y, tras dos semanas de angustia, su madre la localizó en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en condiciones lamentables y aterrada, mientras las autoridades se niegan a entregar el expediente o explicar quién autorizó su ingreso.

En enero, la joven vio una oportunidad y, tras viajar a la capital del país, se comunicaba diariamente vía WhatsApp con su familia, pero hace dos semanas dejó de hacerlo, ante lo cual su mamá presentó denuncia en la Fiscalía, donde el fiscal le recomendó no seguir investigando porque podría resultar contraproducente.

Mientras tanto, desde el 9 de abril su hija permanece en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Mediante un amparo logró verla una vez y, al preguntarle qué le pasó, la respuesta fue: “No te puedo decir, me pasaron varias cosas”, tras lo cual se retiró corriendo.

Su madre teme que sea víctima de una red de trata y denuncia amenazas de funcionarios para que detenga la investigación.

Al respecto, la Secretaría de Salud argumentó que, por respeto a la privacidad de la paciente, no puede revelar detalles de su ingreso al psiquiátrico, cuyo protocolo establece contar con un familiar o tutor responsable.