2 ADULTOS Y 2 MENORES SON EVACUADOS DE SU CASA AL INCENDIARSE LA COCINA; NINGUNO SE INTOXICÓ

San Francisco de Campeche.- En la calle 57, entre 16 y 18 de la zona centro, dos adultos y dos menores de edad fueron evacuados de su predio a causa de un incendio en la cocina, lo que generó una humareda que alertó a los vecinos, quienes al igual que los propietarios marcaron al número de emergencia.

Policías turísticos llegaron a tomar conocimiento del hecho, ocurrido ayer lunes por la noche, en tanto bomberos de Protección Civil estatal y municipal controlaron la situación, que no dejó personas lesionadas por intoxicación. Antes, de manera coordinada**, pusieron** a salvo a los moradores para el enfriamiento de la zona.

Tras la revisión minuciosa del lugar se constató que no representaba peligro, por lo cual dieron las indicaciones a los moradores y se retiraron del lugar.