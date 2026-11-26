Mientras el secretario de Educación, Candelario Pacheco Pacheco, sostiene que existe apertura al diálogo, los trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) denuncian una realidad distinta: cuatro días de huelga sin respuestas concretas a sus demandas laborales y sin acuerdos que permitan el regreso a las aulas.

Alicia del Socorro Uicab Méndez, delegada sindical del plantel 19 de Lerma, cuestionó el discurso del funcionario estatal, a quien reprochó que, en lugar de asumir una postura conciliadora y presentar alternativas para resolver el conflicto, salga públicamente a reprender a los trabajadores.

Aseguró que desde antes del estallamiento de la huelga buscaron acercamientos con las autoridades estatales, sin obtener resultados satisfactorios. Recordó que, después de una audiencia celebrada el 18 de noviembre, acudieron al Gobierno del Estado para solicitar atención directa, pero no consiguieron el encuentro que buscaban. La falta de acuerdos, sostuvo, los obligó a ejercer su derecho constitucional a huelga.

Mientras tanto, los trabajadores permanecen en las instalaciones del COBACAM bajo condiciones adversas. Tan solo en el plantel 19 de Lerma, 20 integrantes del sindicato realizan guardias durante las 24 horas del día, pese a las lluvias, los fuertes vientos y los problemas de salud que han presentado algunos de ellos. Ante la falta de atención gubernamental que denuncian, han sido los propios estudiantes quienes han mostrado solidaridad con sus maestros, al acudir a las instalaciones para entregarles agua, café, pan y otros alimentos.

Uicab Méndez rechazó que los trabajadores sean responsables de la suspensión prolongada de clases, pues aseguró que existe disposición para negociar, pero hasta ahora las autoridades no han presentado una propuesta satisfactoria que atienda las demandas de los 700 integrantes del sindicato.

La delegada advirtió que permanecerán en huelga durante el tiempo que sea necesario. Pese a la apertura al diálogo que atribuye al secretario de Educación, en las declaraciones proporcionadas no se identifica una propuesta concreta de solución, una fecha para retomar las negociaciones ni una respuesta oficial a los señalamientos de los trabajadores.