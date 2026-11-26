Un hombre resultó lesionado tras sufrir una descarga eléctrica mientras efectuaba trabajos de mantenimiento en el techo de una sucursal del Banco del Bienestar, por lo que tuvo que ser trasladado a la capital campechana para recibir atención médica especializada.

El accidente ocurrió durante la tarde de este jueves 26 de noviembre, en la calle 30 de la colonia La Carmencita, donde se registró una fuerte movilización de elementos policiacos y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador efectuaba labores de pintura o impermeabilización en el techo del inmueble cuando el rodillo que utilizaba presuntamente hizo contacto con una línea de conducción eléctrica, lo que le habría provocado quemaduras.

Tras el accidente, el hombre recibió atención de los servicios de emergencia y fue trasladado a una clínica de Seybaplaya. Posteriormente, ante las lesiones que presentaba, se determinó su traslado a la ciudad de San Francisco de Campeche para una valoración médica.