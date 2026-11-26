Ciudad del Carmen.- Elementos de la Fiscalía, Guardia Nacional y Ejército Mexicano desplegaron un operativo en una vivienda ubicada sobre la calle Vicente Guerrero, entre 5 de Mayo y Francisco Villa, en la colonia Manigua, como parte de un presunto cateo. Durante la intervención, las autoridades acordonaron el perímetro y realizaron diversas diligencias al interior del inmueble, ante la mirada de los vecinos del sector.

Tras concluir las diligencias, los elementos levantaron el acordonamiento y abandonaron la zona a bordo de sus unidades con dirección hacia la avenida Satélite. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni aseguramientos, y las autoridades no han esclarecido el motivo de la intervención.