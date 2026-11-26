El empresario Ricardo Salinas Pliego lanzó fuertes críticas contra los gobernantes, a quienes calificó de “huevones gobernícolas” y acusó de vivir del erario, cobrar sueldos sin trabajar y beneficiarse indebidamente de los contratos y el gasto gubernamental. Contrastó el esfuerzo de los mexicanos, a quienes describió como trabajadores que se ganan las cosas, con el actuar de los políticos, a quienes señaló de aprovechar sus cargos para obtener beneficios económicos a costa de la población.

Salinas Pliego también cuestionó el discurso de quienes aseguran estar del lado del pueblo, pues sostuvo que son precisamente ellos quienes viven de los recursos de los ciudadanos. “¿Por qué tenemos que soportar eso?”, expresó el empresario, quien recriminó que los gobernantes se presenten como defensores de la población y lanzó: “¿Cuál pueblo si viven del pueblo, despojan al pueblo todos los días?”.