SOBRINO DE LAYDA SE REGISTRA POR EL PT; ¿HAY DINASTÍA SANSORES EN CAMPECHE?: EL FINANCIERO

-CANDADO ANTINEPOTISMO SÓLO ES PARA MORENISTAS

Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se registró como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en Campeche por el Partido del Trabajo (PT), y afirmó que su proyecto político es independiente del Gobierno Estatal de su tía, aunque reconoció que mantienen una relación familiar cercana.

Cabe señalar que la ley antinepotismo sólo aplica a los militantes morenistas, por lo tanto, PT y PVEM podrían no aplicarla.

Sánchez Sansores señaló que existe una “lejanía institucional” con la administración de Layda Sansores, aseguró que no ha hablado con ella sobre temas políticos ni sobre una posible candidatura desde hace aproximadamente 1 año, e incluso declaró: “No he hablado con ella de esto, probablemente en un año”.

Su registro ocurre al inicio del proceso interno de los partidos de la llamada cuarta transformación, que definirán a los candidatos para las 17 gubernaturas que se disputarán el próximo año.

Busca convertirse en coordinador de Defensa de la Transformación en Campeche, cargo que suele anteceder a la candidatura de la coalición integrada por Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Su postulación generó dudas sobre la aplicación de la regla de antinepotismo impulsada por Morena, que en 2025 prohibió oficialmente el nepotismo para las candidaturas del siguiente proceso electoral, después de que sus aliados, el PT y el PVEM, no respaldaran la incorporación de esa medida a nivel constitucional para las elecciones intermedias de 2027.

Al respecto, Citlalli Hernández declaró el 17 de junio que Morena no permite la participación de familiares de quienes ocupan un cargo de gobierno en funciones, pero aclaró que esta restricción aplica únicamente a los militantes de Morena y no a los partidos aliados, por lo que el PT y el PVEM evaluarán los registros conforme a sus propios estatutos y podrían no aplicar dicha regla.

Fuente: El Financiero.