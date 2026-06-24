TERCERA PROTESTA CONTRA PROTEXTA POR FALTA DE PAGO DESDE HACE MÁS DE 2 AÑOS; BLOQUEAN ACCESO A INSTALACIONES

-“SÓLO NOS HA ENGAÑADO, POR LO CUAL NOS IREMOS HASTA QUE NOS PAGUEN”

Ciudad del Carmen.- Por tercera ocasión, trabajadores de las empresas Grúas Becerril y Transportes Los Reyes se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la empresa petrolera Protexa, para exigir el pago de servicios pendientes desde hace más de 2 años, y advirtieron que no se irán hasta que les paguen.

Portando carteles con leyendas como “Empresa 100% carmelita en lucha: ¡Protexta, paga lo que debes!”, “Protexta, ni con la grúa más grande levantas tu reputación si no pagas” y “Trabajos terminados, pagos olvidados. ¡Exigimos solución inmediata!”, los inconformes recordaron que en la segunda protesta sostuvieron reuniones con representantes de la compañía, quienes se comprometieron a cumplir con un calendario de pagos en fechas previamente acordadas, pero no lo hicieron.

Como medida de presión, los manifestantes bloquearon los accesos de entrada y salida para todo tipo de vehículos, impidiendo las operaciones de transporte en las instalaciones. No obstante, permitieron el ingreso y salida del personal que labora en la empresa, siempre y cuando lo hiciera a pie.

Los afectados señalaron que existen facturas pendientes correspondientes a trabajos realizados durante 2023 y 2024, que ya saldó Pemex según las noticias y la gobernadora Layda Sansores, por lo cual consideran injustificable el retraso en los pagos, especialmente cuando los servicios fueron realizados conforme a los requerimientos y protocolos de seguridad exigidos por la propia compañía.

Asimismo, indicaron que la falta de pago ha generado afectaciones económicas a decenas de familias que dependen de estas actividades para cubrir gastos básicos, nómina, combustible, impuestos y otros compromisos financieros, y exigieron que otras empresas deudoras también paguen.