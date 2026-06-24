NVESTIGARÍAN COMO FEMINICIDIO HALLAZGO DE MUJER SIN VIDA EN CHAMPOTÓN

Champotón.- Bajo total hermetismo de las autoridades ministeriales, fuentes no oficiales señalaron que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) investiga bajo el protocolo de feminicidio el hallazgo del cuerpo de una joven mujer en la localidad de Nuevo León, municipio de Champotón.

La víctima fue localizada la mañana del martes 23 de junio a un costado de un camino de terracería de dicha comunidad, cerca de las piscinas conocidas como “Murano”.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado ni descartado que la joven, identificada como Wendy, de 27 años, haya sido víctima de feminicidio, algunas versiones no oficiales indican que las autoridades sospechan de la pareja sentimental de la mujer, con quien presuntamente vivía en un predio de la colonia Huanal, en Champotón.

El cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la FGECAM, en la capital campechana, mientras que la escena donde fue localizada fue procesada por personal del Instituto de Servicios Periciales.

Hasta el momento no se ha revelado mayor información sobre el caso, ni siquiera para confirmar o desmentir las versiones que señalan que la mujer habría sido ultimada mediante ahorcamiento.