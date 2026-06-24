PURO SHOW EL QUE LAYDA AFIRME QUE NO SABÍA QUÉ IBA A HACER “SESO LOCO”: DELMA RABELO

-“SÓLO QUIERE DESLINDARSE DE UN COSTO POLÍTICO”

San Francisco de Campeche.- Las justificaciones dadas por la gobernadora Layda Sansores en su programa semanal al señalar que no sabía cuál iba a ser el proceder de su sobrino Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, es sólo show y ponen en evidencia su afán de deslindarse de un costo político, consideró la diputada priísta Delma Rabelo Cuevas, y aseveró que la narrativa de un partido unido se está cayendo.

Todos sabemos que Morena ha dicho que acabará con los privilegios y el nepotismo, pero cuando llegan estos casos ese discurso cambia de acuerdo a su conveniencia política.

Para Rabelo Cuevas es demasiada coincidencia que Layda Sansores asegure no conocer el proceder de su sobrino, y dijo no creer por ningún motivo que de verdad haya un distanciamiento entre ellos.

La legisladora agregó que los ciudadanos no deben olvidar que al inicio de su gobierno llegaron diciendo que eran un solo proyecto Morena, PT y PVEM, y ahora “curiosamente” se rompa la alianza con estos actos.