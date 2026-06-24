EJECUTAN A HOMBRE EN PLENA VÍA PÚBLICA EN LA COLONIA RENOVACIÓN

Una persona del sexo masculino fue asesinada al estilo sicarial, la tarde de este miércoles en calles de la colonia Renovación, en Ciudad del Carmen. La Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), confirmó el hecho y hasta el momento no hay personas detenidas.

El ataque ocurrió sobre la avenida Abasolo, en el cruce con avenida Contadores, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Tras el llamado de auxilio, elementos policiacos y paramédicos acudieron al lugar.

A su llegada, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por los imp∂ctøs de bala, por lo que la zona fue asegurada para permitir las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche realizó el levantamiento de indicios e inició las investigaciones para esclarecer el homicidio. Hasta el momento no se reportan personas detenidas, por lo que las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para identificar y localizar a los responsables.