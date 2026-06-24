“NO PUEDE HABLAR DE TRAICIONES QUIEN HA PASADO POR TODOS LOS PARTIDOS”: CRÍTICA VÍCTOR AMÉNDOLA A LAYDA

El exdirigente estatal del PRD, Víctor Améndola Avilés, arremetió contra la gobernadora Layda Sansores San Román tras sus recientes declaraciones sobre presuntas traiciones políticas por parte de su sobrino Gerardo Sanchez Sansores alias “Seso Loco”, al considerar que la mandataria carece de autoridad moral para abordar ese tema debido a su historial de cambios partidistas.

Calificó las expresiones de la gobernadora como una mezcla de “ironía, cinismo e hipocresía” y recordó que a lo largo de su trayectoria política ha militado o respaldado proyectos vinculados al PRI, PRD, Convergencia, Movimiento Ciudadano, PT y Morena. Incluso señaló que cuando se realizaban las asambleas para la conformación de Morena, Sansores aún era senadora por Movimiento Ciudadano.

El exlíder perredista sostuvo que las declaraciones de la mandataria contrastan con decisiones que ella misma tomó en el pasado, por lo que consideró incongruente que hoy cuestione a quienes cambian de partido o de proyecto político. “Cuando habla de traidores, no puede hacerlo alguien que ha transitado por tantos partidos y grupos políticos”, afirmó.

Asimismo, aseguró que las críticas que realiza no tienen un carácter personal ni ofensivo, sino que están basadas en la comparación entre el discurso actual de la gobernadora y sus antecedentes políticos y existe una contradicción entre las acusaciones que hoy formula y las alianzas, respaldos y cambios de militancia que marcaron su carrera pública.