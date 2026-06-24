AGREDEN A HOMBRE DENTRO DE DESPACHO EN PLAZA QUINTA REAL; INVESTIGAN ATAQUE

Un hombre resultó lesionado la tarde de este miércoles al interior de un despacho de abogados ubicado en la plaza Quinta Real, sobre la avenida Patricio Trueba y de Regil, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Inicialmente trascendió que la víctima había sido herida por arma de fuego, por lo que al lugar acudieron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), así como elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional para atender la situación y tomar conocimiento de los hechos. Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que el hombre habría sido agredido con un bate, provocándole lesiones que requirieron atención médica en el sitio.

Hasta el momento las autoridades no han precisado las circunstancias en las que ocurrió la agresión. La zona fue asegurada mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes. Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.