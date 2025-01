EXTRABAJADORA DEL DIF ACUSA A MARIO PAVÓN DE ABUSO DE PODER Y DISCRIMINACIÓN AL BLOQUEAR SU JUBILACIÓN

Mercedes Vázquez Cruz, extrabajadora del DIF Estatal, acusó a Mario Rafael Pavón Carrasco, director del organismo, de bloquear su jubilación al ordenar a todas las dependencias relacionadas con su trámite que no le otorguen las facilidades necesarias. A pesar de haber cumplido 36 años de servicio, Vázquez Cruz no ha podido acceder a su pensión debido a la negativa del Issstecam, que no puede autorizarla sin los documentos correspondientes.

La extrabajadora explicó que su despido, ocurrido el 9 de febrero de 2024, fue injustificado y se debió a su solicitud de un espacio adecuado para su condición de persona con discapacidad. Consideró que este acto fue una forma de discriminación y aseguró que Pavón Carrasco la está afectando al negarle el acceso a los documentos necesarios para realizar el trámite de su pensión.

Vázquez Cruz también señaló que, aunque Enrique Pino Castilla, titular del Issstecam, ha mostrado disposición para resolver el caso, no puede actuar debido a las instrucciones de Pavón Carrasco. La afectada advirtió que llevará su lucha hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando justicia frente a lo que considera un abuso de poder por parte del director del DIF Estatal.