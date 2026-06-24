AMOTAC SE MOVILIZA EN TODO EL PAÍS Y ADVIERTE MÁS ACCIONES SI NO HAY RESPUESTA

-En Campeche no se registraron movilizaciones.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) confirmó que este 24 de junio realizó manifestaciones y movilizaciones pacíficas en las principales carreteras de las 32 entidades del país, ante la falta de soluciones a diversas problemáticas que enfrenta el sector del transporte de carga, turismo y pasaje.

Entre las principales demandas destacan mayor seguridad en las carreteras, el alto a los cobros excesivos de servicios de grúas federales, estatales y municipales, la eliminación de permisos municipales para operar, tarifas oficiales obligatorias, agilización de trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como un freno a las extorsiones en retenes federales y militares.

La organización también exigió la dotación de placas y actualización de documentos por parte de la SICT, además de poner fin a la presunta persecución de pequeños transportistas por parte de la Guardia Nacional y corporaciones policiacas estatales y municipales.

Aunque en Campeche no se reportaron manifestaciones, la protesta inició a las 7:00 de la mañana en otras entidades del país. Los transportistas advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades, iniciarían una marcha lenta con destino al Zócalo de la Ciudad de México.