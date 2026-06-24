ACUSA ABUSO DE AUTORIDAD DE MARCELOS EN HOPELCHÉN

-Acudió a Asuntos Internos de la corporación para denunciar pero no dejaron entrar a su abogado; mañana regresa

Hopelchén.- Eduardo Miguel Pérez Frías denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche a policías estatales, debido a que fue perseguido en el Municipio de Hopelchén por una presunta sospecha relacionada con un reporte sobre disparos, pese a que antes lo revisaron en un retén sin encontrarle nada ilegal.

Tras la revisión, varias patrullas lo siguieron y le marcaron el alto, pero un agente se bajó y “cortó” de cartucho, ante lo cual Pérez Frías puso en marcha su unidad hasta llegar a su casa.

Frente al inmueble, los elementos le señalaron que era porque había un reporte detonaciones con arma de fuego en la comunidad de Komchén, incluso uno en tono amenazante le dijo que lo habría bajado a golpes de su vehículo de haberlo detenido antes de llegar a su vivienda.

La mamá grabó la escena, y tras preguntar si tenían alguna orden, los uniformados se retiraron.

Pérez Frías relató que fue a la Dirección de Asuntos Internos de la SPSC, pero no ingresó porque no dejaron pasar a su abogado, ante lo cual mañana acudirá a interponer denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y luego regresará a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, a ver si lo atienden.

Afirmó que hoy en día ya no se le tiene confianza a la Policía Estatal, porque ahora se tienen que cuidar más de los genízaros que de los delincuentes, y convocó a quienes han pasado por una situación similar a que denuncien, de lo contrario, los policías seguirán haciendo lo que se les plazca.

Video: La Barra Noticias.