Ciudad del Carmen.- Por segundo día consecutivo, usuarios del servicio eléctrico se manifestaron en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para denunciar cobros excesivos y exigir tarifas justas y apegadas a la realidad, pues sólo les han dicho que tienen que pagar, a pesar de que hay casos en los que el monto llegó a los 30 mil pesos.

Los inconformes señalaron que fueron citados hoy jueves a las 8:00 de la mañana para dar seguimiento a sus denuncias, pero encontraron las oficinas cerradas y únicamente el área de cajeros automáticos en funcionamiento.

De acuerdo con versiones de algunos ciudadanos, el personal habría tenido que viajar de urgencia a la Ciudad de México, situación que hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente.

Entre los inconformes se encuentran adultos mayores, quienes denunciaron que prácticamente la totalidad de los recursos que reciben del programa de pensiones del Bienestar se destina al pago de energía eléctrica, lo que consideran un abuso.

La preocupación aumenta debido a que las fechas límite de pago están próximas a vencer.

La concentración comenzó con alrededor de 15 personas, pero, conforme avanzó la mañana, el número de inconformes superó los 50. Los manifestantes permanecen bajo la lluvia con recibos anteriores, fotografías de sus medidores, identificaciones oficiales y comprobantes de domicilio.

Hasta el momento, los manifestantes continúan reunidos a las afueras de las oficinas, en espera de una respuesta por parte de la empresa.

Una vecina denunció que anteriormente pagó 826 pesos, pero ahora el recibo le llegó por 2 mil 800 pesos; otra expuso que debe pagar 11 mil 161 pesos, monto que consideró injustificado, al cuestionar: “¿De dónde?”.

Una más manifestó que pagaba entre 3 mil 600 y 3 mil 700 pesos, pero el último recibo le llegó por 11 mil pesos; otra recriminó que el cobro pasó de mil 600 a 5 mil pesos, mientras que una ama de casa refirió que hay usuarios con recibos de 12 mil, 15 mil y hasta 30 mil pesos.