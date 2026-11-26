San Francisco de Campeche.- Campeche puso en marcha una estrategia de control biológico del dengue mediante la liberación de mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia, microorganismo que reduce la capacidad de estos insectos para transmitir el dengue y otras enfermedades, como el zika y la chikungunya, informó el secretario estatal de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra.

Explicó que el programa comenzó con la instalación de puntos de intervención en zonas prioritarias, con 73 ubicaciones en Campeche y 63 en Ciudad del Carmen, ambas ciudades consideradas focos rojos de dengue, donde la mayoría de los casos son “no graves”. Asimismo, aseguró que no ha habido ningún deceso por esta enfermedad.

El funcionario señaló que se espera observar los primeros resultados en un plazo de entre 2 y 3 años, mientras que la meta es alcanzar una cobertura del 100 por ciento en 5 años.

Aclaró que los mosquitos con Wolbachia se reproducirán de manera natural y podrán picar a las personas, pero, según explicó, no transmitirán los virus, por lo que los calificó como “mosquitos buenos”, cuya presencia busca reducir la propagación de estas enfermedades.

Alvarado Rivadeneyra indicó que esta estrategia complementará las acciones de prevención y control del sector salud, entre ellas el fortalecimiento de la capacidad operativa mediante equipos y maquinaria especializada de última generación para las labores de fumigación e intervención en todo el estado.

Respecto al panorama epidemiológico, reconoció que los casos de dengue muestran una tendencia al alza, pero aseguró que hasta el momento no se han registrado defunciones. Precisó que se han presentado 2 casos de dengue grave durante el periodo epidemiológico referido, cuyos pacientes ya se encuentran fuera de peligro y en sus domicilios, además de más de 40 hospitalizaciones preventivas por manifestaciones clínicas que requerían vigilancia médica.