A lo largo y ancho de todo el estado y de todo el país se han multiplicado los reclamos de miles de ciudadanos por el elevado incremento de las tarifas eléctricas.

Doña Chela llegó furiosa a la reunión con sus amigos del parque principal. Blandía en las manos como justificante de su molestia, el más reciente recibo de luz y despotricaba contra los gobiernos de la “transformación” porque prometieron bajar de precio a la gasolina, la luz y otros servicios, pero tan solo en su recibo, el incremento fue del 400 por ciento.

–“Pagué el bimestre pasado 400 pesos, y se me hizo una exageración, porque tengo muy pocos electrodomésticos, y el aire acondicionado lo tengo estrictamente prohibido. Resulta que ahora tengo que pagar dos mil pesos, como su tuviera un frigorífico en mi domicilio, y no, no estoy dispuesta a ser atracada de esta manera” exclamó.

–“Una más que se queja de los abusos de la empresa “de transa mundial”, comentó en tono jocoso el bolero don Memín. A lo largo y ancho de todo el estado y de todo el país se han multiplicado los reclamos de miles de ciudadanos por el elevado incremento de las tarifas eléctricas. Para colmo, continúan los apagones que causan afectaciones a los aparatos electrodomésticos” subrayó.

–“Hace mal el Gobierno de la 4T en engañarnos, coincidió el viejo Julián. Hace no pocos meses presumían que firmaron convenios para subsidiar el consumo de energía eléctrica, y ahora no salen con tarifas como las de Estados Unidos, de Canadá o de cualquier país de Europa, con la gran diferencia de que aquí, más del 80 por ciento e encuentra en condiciones de pobreza, y seis de cada 10 empleados son informales, o sea no tienen ingreso fijo ni prestaciones sociales”.

–“Es notoria la desesperación de este gobierno cuatrotero para incrementar la recaudación, apuntó por su lado el poeta Casimiro. Poco faltan para que agarren al pueblo lo volteen de cabeza y le expriman hasta el último centavo, y eso se debe a que están gastando de más. Los programas sociales y las obras emblemáticas que no funcionan, como el Tren Maya, reciben subsidios multimillonarios y de algún lado tienen que sacar el dinero para saldar esos gastos. Y como siempre, los más pobres son también los más dañados” lamentó.

–“Son unos tremendos mentecatos, estalló doña Chela. Como saben que ya vienen los aguinaldos, suponen que el pueblo va tener más circulante y podrá subsanar el pago de esos elevados recibos de luz, pero no todos reciben esas prestaciones de fin de año, así que tienen que decidir entre si comen o pagan la luz, mientras ellos, los gobernantes, disfrutan de multimillonarios salarios y aguinaldos” despotricó.

–“Hay que sumarnos a la resistencia civil que se está generando en todo el país, convocó don Memín. Ya han tomado las instalaciones de la CFE en varias ciudades del país, y hay que hacer lo mismo para obligar a las autoridades a reconsiderar esos cobros. No se vale que el pueblo tenga que seguir pagando por sus ineptitudes y sus gastos sin control” aseveró.