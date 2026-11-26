Los efectos del frente frío número 8 ocasionaron complicaciones durante la madrugada de este jueves sobre la carretera federal 180, en el tramo entre Puerto Rico y Ciudad del Carmen, antes de llegar a la caseta del puente Zacatal, donde ambos carriles quedaron momentáneamente bloqueados.

Entre las afectaciones se reportó un poste de energía eléctrica inclinado hacia la carretera, con cables suspendidos sobre la vialidad, además de acumulación de agua, piedras y diversos residuos sobre la carpeta asfáltica, condiciones que representaban un peligro para los automovilistas y operadores de unidades de carga pesada.

Ante el riesgo, elementos de la Guardia Nacional intervinieron en la zona para atender la situación y evitar posibles accidentes, por lo que se exhortó a los conductores a extremar precauciones al transitar por este tramo carretero.