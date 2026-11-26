La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un acto de injerencia la apertura de canales de comunicación por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para recibir denuncias desde México.

“Es evidente que es un asunto de injerencia porque la DEA tiene mucho que hacer en su país”, expresó la mandataria.

Sheinbaum señaló que la agencia estadounidense debería centrar sus esfuerzos en investigar la corrupción vinculada al crimen organizado en Estados Unidos.

Asimismo, hizo referencia a una investigación periodística de Associated Press (AP), en la que se señala que la DEA permitió la circulación de pastillas de fentanilo durante una investigación.