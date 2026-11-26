San Francisco de Campeche.- Vecinos de diversas colonias acudieron la mañana de este jueves a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para denunciar el alza excesiva de las tarifas, pues, en algunos casos, los cobros triplicaron lo que pagaban habitualmente, y exigir cobros justos.

Indicaron que tendrían que pedir préstamos y endeudarse para poder pagar, ante la incertidumbre de que el próximo recibo les llegue por una cantidad similar, por lo que pidieron a los campechanos unirse a una manifestación pacífica para exigir a la empresa que modifique las tarifas. Además, señalaron que no son responsables de las variaciones de voltaje que se registran ante la falta de mantenimiento de los transformadores.

Una vecina de la Ampliación Esperanza expuso que su recibo anterior fue de 231 pesos y que, en esta ocasión, aumentó a 2 mil 481. “Qué descaro, qué le pasa a la Comisión y al Gobierno”, recriminó.

Otra usuaria explicó que, de pagar mil 145 pesos, ahora le llegó el recibo por 3 mil 440, y que tiene vecinos cuyos cobros se triplicaron hasta alcanzar montos de entre 8 mil y 11 mil pesos. Una más precisó que el bimestre pasado pagó 2 mil pesos y ahora la CFE le está cobrando 6 mil, lo que resulta preocupante, porque “o pago mi recibo o como”.

Una vecina de Los Álamos dijo que, literalmente, solo llega a su casa a dormir, pero de los 700 pesos que había pagado como máximo, ahora le llegó el recibo por mil 556. “Si la gobernadora anunció un cambio para bien, pues que se vea, porque el Gobierno nos está dando en la torre a todos”, expresó.

Otra ama de casa del fraccionamiento Santa María reveló que el bimestre pasado pagó mil 16 pesos y ahora debe pagar poco más de 3 mil 400, lo cual considera excesivo. Agregó que el cobro a una vecina pasó de mil 100 pesos a 8 mil 844 y que, aunque al parecer se trató de una lectura incorrecta, hay otros vecinos cuyos cobros se triplicaron. “Ojalá la gobernadora nos escuche, porque estamos molestos”, aseveró.