SE REGISTRA EXDIPUTADO DE MORENA PARA COMPETIR POR LOS COMITÉS DE DEFENSA DE LA 4T EN CAMPECHE

Jesús Roberto Reyes, exdiputado local plurinominal por Morena, formalizó su registro para participar en el proceso interno de selección de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Campeche. Es identificado por haber sido chofer del senador Aníbal Ostoa Ortega y se suma a la lista de aspirantes que buscan obtener una de las coordinaciones rumbo al proceso electoral de 2027.

Con este registro, Morena continúa ampliando el número de perfiles que buscan participar en el proceso interno para definir a quienes encabezarán los trabajos de organización política del partido en la entidad.