LOCALIZAN LA CUATRIMOTO DE PAREJA DESAPARECIDA EN ESCÁRCEGA

Personal de la Dirección de Protección Civil, en coordinación con elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Escárcega, mantiene un operativo de búsqueda para localizar a Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, quienes permanecen desaparecidos desde la tarde del lunes y localizaron la cuatrimoto cerca de las vías del tren, sobre un camino que conduce a la comunidad de Miguel Colorado, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado ubicar a la pareja.

De acuerdo con la información oficial, ambos fueron vistos por última vez cuando viajaban a bordo de una cuatrimoto en terrenos de la colonia rural La Chiquita. Las corporaciones continúan con los recorridos en la zona con la esperanza de localizar a Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao lo antes posible.