APRUEBA CABILDO CONTINUAR CON PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y CERTEZA JURÍDICA.

Regidores y síndicos del Cabildo del Municipio de Campeche aprobaron la continuidad del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, lo que significará otorgar certeza jurídica a más familias tanto del área urbana como del área rural.

Al realizarse la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en el Salón de Cabildos “4 de octubre” de Palacio Municipal, encabezada por el primer regidor José Rodrigo Torres Chulín, en representación de la alcaldesa Biby Rabelo, se sometió a consideración y votación del cabildo, el dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda, relativo a la solicitud del titular de la Tesorería Municipal de revisión y autorización del Informe financiero y contable del mes de mayo del ejercicio fiscal 2026, presentada por la Síndica de Hacienda, el cual fue aprobado por unanimidad.

También se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda, relativo a la solicitud del titular de la Tesorería Municipal de autorización de las ampliaciones/reducciones de ingresos y egresos correspondiente al mes de mayo del Ejercicio fiscal del año 2026.

Por el mismo criterio fue aprobado el dictamen de la Comisión edilicia de Asuntos Jurídicos y Regularización de la Tenencia de la tierra, relativo a la iniciativa de la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, para aplicar el Programa de la Regularización de la Tenencia de la tierra, en diversos puntos de esta ciudad, en las áreas consideradas como conurbadas y en los poblados del interior del municipio de Campeche, para enajenar mediante donación y compraventa, 29 lotes de terreno de propiedad municipal, a favor de los posesionarios actuales.