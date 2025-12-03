EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SE INCREMENTÓ PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD.

Un reportaje publicado por La Razón, basado en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma el aumento en Campeche de los delitos de feminicidio, homicidio doloso y narcomenudeo en un 53.7% en promedio, entre enero y octubre del 2025, en comparación con el mismo periodo del 2024.

El feminicidio registró mayor aumento, al pasar de 5 a 9 casos, lo que representa un aumento del 80%. El narcomenudeo pasó de 281 denuncias en 2024 a 331 en el presente año, un incremento del 17.8%. El homicidio doloso aumentó 17%, toda vez que los casos pasaron de 76 a 89 en el presente año. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reporta que la percepción de inseguridad en el municipio de Campeche fue de pasó de 46.3% en 2024 a 57.1% en el tercer trimestre de este año, un alza de 23.3 por ciento.

De igual forma, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 estima que 21.9 % de los hogares en el Estado tuvo al menos una víctima de delito durante 2024. Números duros que confirman el rotundo fracaso de la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez en la SPSC, cuyo desempeño al frente de esa delegación ha sido deplorable y rapaz.

¿SERÁ RELEVADA SHEINBAUM EN 2027?

El editorialista Manuel Díaz, en su columna “Un gobierno sitiado: la caída acelerada de Claudia Sheinbaum”, advierte que sus problemas “dejaron de ser políticos o heredados… abarcan corrupción, inseguridad, impunidad, huachicol, crisis financiera en Pemex, deuda inmanejable, apagones de la CFE y acusaciones contra figuras clave del gobierno”. Y que ya se comenta, dentro y fuera de Morena, que la presidenta no pasa del tercer año.

“Denuncias por la presunta participación de Mario Delgado en el “huachicol fiscal” y vínculos con el crimen organizado y contra Adán Augusto López y Andy López; en contra de los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora), Américo Villarreal (Tamaulipas), Rubén Rocha (Sinaloa), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Salomón Jara (Oaxaca), Evelyn Salgado y Félix Salgado (Guerrero), Layda Sansores (Campeche) y Rocío Nahle (Veracruz) por sus vínculos, corrupción o lavado de dinero. Los excesos y señalamientos de los hijos del líder: José Ramón, Andy y Gonzalo “Bobby”; y la confrontación cada vez más abierta entre morenistas e integrantes del PVEM y del PT…”

Manuel Díaz revela que “dentro de este equilibrio de poder ya se habla de un acuerdo político: Sheinbaum gobernaría solo tres años y dejará el cargo a alguien del grupo de AMLO, como Adán Augusto López o el propio Andy López Beltrán”; y que el anuncio de AMLO de una gira nacional para presentar su libro, “restará aún más a la imagen de la presidenta y lo colocará en el escenario ideal para tomar la decisión de quién la sustituya”. ¿Será?