San Francisco de Campeche.- A 4 días del estallido de la huelga en el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam), el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, aseguró que la mesa de diálogo con la dirigencia sindical permanece abierta; sin embargo, no anunció una fecha concreta para alcanzar un acuerdo que permita reanudar las actividades en los planteles.

El funcionario insistió en que la solución debe construirse mediante el diálogo y adelantó que hoy buscarían nuevamente a la dirigencia sindical para retomar las conversaciones. No obstante, reconoció que los temas de homologación y reanudación salarial dependen del Gobierno Federal, por lo cual el avance de las negociaciones no está completamente en manos de las autoridades estatales.

Sarmiento Maldonado justificó los retrasos en el pago de los incrementos salariales al señalar que en 2021, 2022 y 2023 los recursos fueron dispersados en diciembre, mientras que en 2024 llegaron hasta enero del año siguiente. Precisó que 2025 fue el único año en que el pago se realizó en octubre.

También defendió la aportación estatal al esquema de concurrencia de recursos, al afirmar que Campeche destina recursos propios para contribuir a mejorar los salarios del personal docente.