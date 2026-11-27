Tras audiencia de más de 12 horas, José Alejandro Grajales Chab, conocido como “El Charmín”, excomandante de la Policía Estatal y uno de los principales rostros del movimiento policial de marzo de 2024, fue vinculado a proceso por los delitos de motín y sabotaje, en un caso que sus familiares han denunciado como una persecución política del Gobierno de Layda Sansores San Román.

Fue poco antes de la medianoche de ayer jueves 26 de noviembre, cuando la juzgadora determinó que existían suficientes datos de prueba para vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por considerar que hay el riesgo de que evada la acción de la justicia.

De esta manera, el exmando policial permanecerá recluido en el penal de San Francisco Kobén mientras se desarrolla el proceso penal, salvo que se modifique la medida cautelar.

Cabe recordar que Grajales Chab fue uno de los voceros del movimiento policial que surgió tras el fallido operativo del 15 de marzo de 2024 en el penal de Kobén, que dejó a elementos de la corporación lesionados y desató una serie de protestas para exigir mejores condiciones laborales y la destitución de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez.

Sus familiares rechazaron las acusaciones de motín y sabotaje, y denunciaron que después de casi 20 años de servicio, el excomandante enfrenta un proceso penal por haber alzado la voz en defensa de los derechos laborales de sus compañeros.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, por lo cual José Alejandro Grajales Chab conserva su derecho a la presunción de inocencia.