La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Verónica Margarita Roca Méndez, dijo no saber de la solicitud formal del diputado Jorge Pérez Falconi para que se autoricen 3 iniciativas que permanecen en el “congelador” legislativo, pero precisó que de haberla presentado debió dirigirse a la Mesa Directiva o a través de Oficialía.

“Realmente me sorprende. Como presidenta de la Mesa Directiva, desde que llego me voy a la reunión previa, empiezo a revisar la documentación que se subió a la Gaceta y qué es lo que se va a subir, dialogo con las compañeras de Asuntos Legislativo que nos apoyan y estoy justamente viendo la cuestión legal”, explicó Roca Méndez.

La legisladora subrayó que revisa que lo publicado en la Gaceta coincida con lo acordado, y que a la Mesa Directiva no se le ha presentado ninguna información ni requerimiento relacionado con la solicitud del diputado.

“Desconozco lo que me comenta el diputado Jorge Pérez Falconi, y por supuesto que está en todo su derecho de hacerlo. No sé dónde lo habrá presentado, pero como presidenta de la Mesa Directiva puedo hacer énfasis en que a la Mesa no ha presentado ninguna información, ningún requerimiento, por lo cual es posible que lo haya presentado por Oficialía, pero no me gusta especular”, dijo.

Agregó que esperará el tiempo prudente para que la solicitud sea turnada a la Mesa Directiva y analizar cuáles son las iniciativas pendientes.

Roca Méndez reconoció que existe un inventario “bastante extenso” de iniciativas de ley que no han pasado a dictaminación, incluyendo algunas de su autoría, y aclaró que como presidenta no puede ordenar que se dictaminen todas al mismo tiempo. “Hay que ser plural, hay que ser equitativo. Y estoy trabajando en ello de acuerdo a las temporalidades”, concluyó.