¡VIVIÓ PARA CONTARLO! DESTROZA SU COCHE TRAS MONTAR CAMELLÓN CENTRAL Y CHOCAR CONTRA UN ÁRBOL EN LA AVENIDA CONCORDIA
Sobre la avenida Concordia, el conductor de un auto perdió el control del volante, se montó sobre el camellón central y terminó su trayecto al impactarse de manera aparatosa contra un árbol, por lo cual sufrió posible fractura en el brazo izquierdo. El vehículo quedó destrozado.
El chofer fue valorado por paramédicos del SAMU y trasladado a un hospital, mientras agentes de la Policía Estatal solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el automóvil.