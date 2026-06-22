QUE A AMLO NO LE PREOCUPÓ QUÉ PODRÍA DECLARAR “EL MAYO”, SINO LA POSIBLE INTERVENCIÓN DE AGENCIAS NORTEAMERICANAS EN LA CAPTURA; ¿SERÁ?

Durante su conferencia matutina de hoy lunes 22 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las declaraciones del exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien afirmó en un libro que el expresidente Andrés Manuel López Obrador temía que Ismael “El Mayo” Zambada pudiera revelar información sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado.

La mandataria federal negó esa versión y aseguró que la preocupación de AMLO era la posible intervención de agencias estadounidenses en la captura del líder criminal, no lo que pudiera declarar ante autoridades de Estados Unidos.