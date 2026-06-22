ABIGEATO GOLPEA A GANADEROS DE CANDELARIA; REPORTAN CUATRO ROBOS EN UN MISMO RANCHO DURANTE 2026

Productores ganaderos del Ejido Las Delicias, en el municipio de Candelaria, manifestaron su preocupación por el incremento de casos de abigeato en la región y exigieron a las autoridades reforzar la vigilancia en caminos y zonas rurales, luego del robo de una ternera ocurrido en el Rancho Loma Linda.

De acuerdo con los afectados, el caso más reciente se registró el pasado 13 de junio, cuando desapareció una ternera de aproximadamente dos meses y medio de edad, de color claro y marcada con las siglas MCC. El propietario informó que ofrece una recompensa de 10 mil pesos a quien proporcione información que permita localizar al animal o identificar a los responsables.

Los ganaderos señalaron que este hecho no es aislado, ya que en el Rancho Loma Linda se han registrado cuatro robos de semovientes en lo que va de 2026, situación que ha provocado pérdidas económicas superiores a los 50 mil pesos y afecta directamente el patrimonio de las familias que dependen de la actividad ganadera.

Ante el aumento de estos delitos, los productores hicieron un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para implementar operativos permanentes de vigilancia con apoyo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con el fin de frenar la acción de los cuatreros y brindar mayor seguridad a las comunidades rurales de Candelaria.