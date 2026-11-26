-La dependencia sólo ha ejercido este año 26 millones de los 144 millones de pesos para obra

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Diana Luisa Aguilar Ruelas, exhibió presuntas irregularidades en el gasto de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (Capae), y condicionó el voto de su bancada al presupuesto de 2027 a que se aclaren recursos, transferencias y obras pendientes.

Exigió respuestas concretamente sobre qué pasó con los 11 millones extraordinarios para electricidad en el acueducto de Hobomó, y qué intervenciones habrá en el de Chicbu-Carmen tras 2 años de reparaciones de emergencia.

También, que el secretario de Finanzas explique qué recursos de Proagua y petroleros transfirieron a la Capae y cuáles están pendientes, con montos y fechas, además de los criterios de ampliación presupuestal y qué respalda el financiamiento.

Aguilar Ruelas expuso que al 30 de septiembre de 2026, de los 144 millones de pesos destinados a obra, sólo se ejercieron 26 millones 745 mil pesos (18%), mientras 117 millones 721 mil pesos permanecían sin ejecutar; el presupuesto total de la dependencia registraba apenas 37% de ejercicio.

Asimismo, cuestionó el aumento de la transferencia estatal de 76 a 169 millones de pesos, una ampliación de 92 millones 780 mil pesos que, aseguró, no fue revisada por el Congreso.

Aguilar Ruelas exigió aclarar el destino de 11 millones 352 mil pesos extraordinarios para electricidad del acueducto de Hobomó, así como los 4 millones 385 mil pesos destinados a rehabilitar seis pozos, que siguen en la cuenta del Fondo Petrolero.

También denunció que el acueducto Chicbul-Carmen acumula dos años de reparaciones de emergencia por fugas y socavaciones, con 7 millones 28 mil pesos ejercidos en 2026 para los mismos problemas.

En materia de financiamiento, señaló que en 2025 la Capae esperaba 160 millones de pesos de Proagua y recursos petroleros, pero recibió 139 millones (87%); en 2026 esperaba la misma cantidad y al 30 de septiembre sólo habían llegado 8 millones 199 mil pesos (5%), por lo que redujo su estimación a 46 millones.

La diputada recordó que en 2025 se recortaron 23 millones de pesos a obra hidráulica y la Capae cerró con una deuda de 36 millones 456 mil pesos a contratistas, liquidada este año, y alertó que entre 2024 y septiembre de 2026 el gasto eléctrico sumó 83 millones 862 mil pesos, tras pagos de 30 millones 758 mil en 2024, 33 millones 412 mil en 2025 y 19 millones 692 mil en 2026; mientras la Auditoría observó compras de 64 mil pesos en combustible sin adjudicación ni cotizaciones y omisiones presupuestales de personal eventual, que en 2024 representó 13 millones 469 mil pesos frente a 9 millones 805 mil del personal de base.

Ante el recorte propuesto de 688 mil 273 pesos para 2027, MC exigió un informe con montos, fechas, transferencias pendientes y justificación de las ampliaciones, advirtiendo que no respaldará el presupuesto sin respuestas.