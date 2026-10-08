PARODIAN CANCIÓN SOBRE EL TREN DE LAYDA CITANDO BACHES EN CARRETERAS ESTATALES

En un video que circula en redes sociales, una usuaria sustituyó la letra de la canción interpretada al final de la pasada emisión del programa de la gobernadora Layda Sansores para mencionar los baches en carreteras estatales que van hacia la región de Edzná.

Antes y después de la incorporación de personal estatal durante la interpretación, a la frase “súbete al tren” le sigue: “Y baja por Edzná, agarra bien tu coche… si pasas esos baches, te esperan muchos más… pedazos de chapopote verás hasta Kikab, y si sigues manejando no te vayas a asustar, pues es el día a día de quien transita por allá… la vida se acaba y los baches siguen allá”.