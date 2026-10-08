¡SIN FRENO LA INSEGURIDAD! EMPRESARIO ES VÍCTIMA DE ASALTO A MANO ARMADA CERCA DE UNA BASE MILITAR EN CALAKMUL

Calakmul.- Un empresario avícola fue víctima de un asalto a mano armada el pasado martes, alrededor del mediodía, en el paraje “El Ranchito”, cuando transitaba entre José María Morelos y Pavón y Dos Lagunas Sur, en el municipio de Calakmul.

De acuerdo con los reportes, al menos tres sujetos fuertemente armados interceptaron su vehículo de trabajo y, bajo amenazas, le robaron todo el dinero en efectivo correspondiente a las ventas de su jornada. Los responsables huyeron y hasta ahora no se reportan detenidos.

El atraco ocurrió cerca de la base militar de la 25 C.I.N.E., en El Civalito, donde anteriormente fue desmantelado un destacamento de la Policía Estatal. La ausencia de vigilancia ha generado preocupación entre habitantes y trabajadores que utilizan las rutas rurales.

Las autoridades mantienen hermetismo sobre el caso y no han informado sobre avances en las investigaciones.

El episodio se suma a otro hecho ocurrido hace cinco meses, cuando cuatro personas fueron asaltadas y ejecutadas en la carretera Xpujil-Dzibalchén, cerca del módulo de la Policía Estatal en Zoh-Laguna. Ese crimen aún no ha sido esclarecido.

La reiteración de ataques en las carreteras del sur de Calakmul alimenta las críticas por la falta de seguridad, resultados e investigaciones, mientras crece la percepción de que las comunidades rurales permanecen a merced de la delincuencia.

Imagen creada por IA – Fuente: La Neta de Campeche.