AFILANDO LAS GARRAS

Esa amenaza contra el Chino Naranja en realidad es la confesión pública del pánico que le tiene. Si quiere impedir que compita es porque sabe que les va ganar…

–“Pues ya ocurrió lo que se esperaba, anunció preocupado el bolero don Memín a sus amigos de tertulia. Doña Jaguara sacó las garras, y sin necesidad de pedicure ni de que un afilador le limara las puntas, ya lanzó la primera amenaza de que no va dejar de que el Chino Naranja pueda competir por la gubernatura. Ya ordenó que sea inhabilitado, y como aquí solo sus chicharrones truenan, es casi un hecho de que le van a cumplir su capricho”, lamentó.

–“No sea usted tan catastrofista, aconsejó su comadre doña Chela. No se le olvide que no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después. La señora ya está en la fase terminal de su mandato y si no se ha quedado sola en el gabinete es por el amor a los altos emolumentos por parte de sus colaboradores, pero ya nadie está por convicción, es más, la tratan como si estuviera chocheando” aseguró.

–“Chocheando o no, atemperó el viejo don Julián, la amenaza que soltó la Tía gobernanta, es algo serio. Porque aunque a unos minutos de dejar el cargo, mientras tenga poder podrá hacer y deshacer a su arbitrio, y hasta ahora, los jueces y magistrados la obedecen sin chistar y seguramente que acatarán la orden de inhabilitar al exalcalde capitalino, quien debe tomar sus provisiones legales para defenderse y combatir esa injusticia” aconsejó.

–“Más que sacar sus garras afiladas, aclaró el poeta Casimiro, creo que lo que hizo doña Jaguara fue dejar aflorar sus miedos. Esa amenaza contra el Chino Naranja en realidad es la confesión pública del pánico que le tiene. Si quiere impedir que compita es porque sabe que les va ganar, porque aglutina a una buena parte de la simpatía popular, y a la población mayoritaria que repudia a los gobiernos guindas. Jugar sucio es lo suyo, y ya vimos que esa será su estrategia” acotó.

–“Ya se esperaba una decisión de estas dimensiones, añadió el bolero don Memín. Pero en mi opinión la Tía se dejó vencer por la desesperación, ya que sacó de manera prematura sus principales cartas, y eso le dará tiempo a su adversario de preparar su defensa y de combatir exitosamente esa nueva fase de persecución política que será observada con detenimiento en todo el país, porque aunque no lo crean, son experimentos del régimen cuatrotero para aplicar en gran escala a fin de consolidar su narcodictadura”.

–“No digas esa palabra compadrito, le aconsejó doña Chela, No les gusta a las autoridades que les llamen por su nombre y te pueden multar y hasta encarcelar. Y aunque lo sean, mejor diles socios de los malos, y a lo mejor con eso te brincas el castigo”.

–“Yo lo que percibo es que una vez más, la gobernanta da muestras de un desequilibrio mental de niveles preocupantes, alertó el viejo Julián. Porque primero dijo que iba a perdonar al Chino Naranja, luego prometió que harán una campaña de amor y ahora desentierra el hacha de guerra y suelta a sus mastines para perseguir y encarcelar a su principal adversario político. Hasta parece dictadora bananera, pero es tal su desesperación que ya no guarda las formas” lamentó.