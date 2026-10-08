FALLAS ELÉCTRICAS DE LA CFE DEJAN SIN AGUA POTABLE A VARIAS COLONIAS; RESTABLECIMIENTO PODRÍA TARDAR HORAS

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) informó, a través de su cuenta oficial de Facebook, que debido a fallas en el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona de Santa Rosa, se detuvieron los equipos de bombeo del Cárcamo Zaragoza.

Esta situación afecta temporalmente el servicio de agua potable en diversos sectores de la ciudad, principalmente en las colonias Sascalum, Tepeyac, San Rafael, San Antonio, Electricistas, Lomas Eminencia, Lomas del Rey, Pedregal, Cerro de la Eminencia y la parte alta de Vicente Guerrero.

La autoridad municipal señaló que el personal del SMAPAC permanece atento y trabaja en coordinación con las instancias correspondientes para restablecer el funcionamiento de los equipos de bombeo una vez que se normalice el suministro eléctrico, lo que podría tardar algunas horas debido a los trabajos que se realizan por el paso del huracán.