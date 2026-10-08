HURACÁN ISAIAS SE LOCALIZA A 420 KM AL NORTE DE CAMPECHE; MANTIENE VIENTOS DE 140 KM/H

El centro del huracán Isaias se localiza a 420 kilómetros al norte de Campeche, y a 270 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán.

El fenómeno, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 165 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este-noreste a 17 kilómetros por hora.

Su circulación ocasiona lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas del oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el norte de Quintana Roo.