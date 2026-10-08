UN GRUPO DE AGREMIADOS DEL SNTSS MARCHA PARA PEDIR SALARIOS DIGNOS E INSUMOS

-Se quejan de que su representación sindical no los apoya

San Francisco de Campeche.- Ante la falta de salarios dignos e insumos, un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), realizó una marcha pacífica sobre el malecón de Campeche.

Los inconformes lamentaron que a diario necesiten insumos para laboratorios, camillas, medicinas, entre otros, y que los derechohabientes se quejen contra ellos cuando es un problema a nivel nacional.

Expusieron que desde el año pasado padecen esta situación, aunque hace cuatro meses comenzó a agravarse, y denunciaron que se sienten abandonados por el sindicato al que pertenecen.

Además, también exigen una jubilación justa, por lo cual apoyan a 37 compañeros y un jubilado que están en la Ciudad de México para hablar con Zoé Robledo.

Por su parte, Guillermo Barrera, médico radiólogo del Hospital General de Zona No. 1, denunció que algunos trabajadores de enfermería tienen que comprar materiales con dinero de su propio bolsillo para atender a los derechohabientes. Como ejemplo, mencionó que algunos compañeros tuvieron que adquirir baterías para sus glucómetros personales porque el IMSS no se las proporciona, y lamentó que los pacientes muchas veces desconozcan estas dificultades y responsabilicen al personal por las carencias del instituto.