jueves, octubre 8, 2026
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SUSPENDEN CLASES CUANDO ALUMNOS YA HABÍAN SALIDO DE CASA; JOSÉ SEGOVIA CUESTIONA FALTA DE PREVISIÓN

Por: Jose Segovia Cruz

San Francisco de Campeche.- ¡Increíble! Desde las 6:32 de la mañana, según los mensajes que circulan en los grupos de WhatsApp entre coordinadores docentes del Instituto Campechano y jefes de grupo —alumnos que ayudan a transmitir la información escolar—, se está avisando que se suspenden las clases. A esa hora, muchos estudiantes ya salieron de sus comunidades y colonias lejanas para acudir al plantel, donde tenían exámenes programados. ¿Quién responde por la seguridad de quienes ya están en camino o esperando en la puerta de la institución?

A las 6:45 de la mañana llega el comunicado oficial de la rectorías del Instituto Campechano Oficial y Universidad Autónoma de Campeche. Un aviso tardío, cuando muchos estudiantes ya están en traslado, refleja falta de previsión, responsabilidad y empatía. Para la inauguración del Mundial, la suspensión sí se anunció desde el día anterior. ¿Por qué, ante las lluvias y el riesgo para la comunidad estudiantil, el aviso llega demasiado tarde?

La rectoría debe explicar la tardanza y garantizar atención y resguardo a quienes ya llegaron o siguen en camino, especialmente a los jóvenes que vienen de comunidades lejanas. La responsabilidad de la rectora continúa después de anunciar la suspensión: debe velar por quienes están llegando al Instituto Campechano. La seguridad de los alumnos exige decisiones oportunas y comunicación clara. Suspender las clases a última hora no elimina el riesgo de quienes ya salieron de casa.

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