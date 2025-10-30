¿RETO A LA GOBERNADORA? COMISARIA MORENISTA ALBARRÁN RECOLECTA FIRMAS PARA EXIGIR QUE EL KO’OX CUBRA RUTA ORIGINAL DE LERMA

San Francisco de Campeche.- Contra el anuncio de la gobernadora de que no se retornará a las rutas originales y que la gente debe acostumbrarse a los ajustes, la comisaria de Lerma, la morenista Anita Albarrán convocó desde hoy en la mañana a los pobladores a firmar para exigir que les regresen la ruta en esa Comisaría. Hizo pausa a las 3 de la tarde y reanudó la recolecta a las 5 de la tarde.