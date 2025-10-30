CADA RECETA DE LA MEGAFARMACIA DEL BIENESTAR COSTÓ ¡4 MILLONES DE PESOS! REVELAN

“TERRIBLE RESULTADO DE UNA OCURRENCIA DE #AMLO”: LEO ZUCKERMAN

En entrevista para el programa Es la hora de opinar del periodista Leo Zuckermann, el doctor y diputado federal panista Éctor Jaime Ramírez reveló que cada receta que surtió la Megafarmacia del Bienestar costó en promedio 4 millones de pesos, pues apenas surtió 6 recetas por día, y de una capacidad para 280 millones de piezas, recibió apenas 2.4 millones, es decir, menos del 1 por ciento, y estos datos, recalcó, viene en el Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación y en las respuestas de Hacienda a un reportero de El Universal.



Al resaltar que los expertos advirtieron que la Megafarmacia, hoy convertida en Cefedis (Centro Federal de Distribución), era una locura y no va a funcionar, Zuckermann la calificó como una de las típicas ocurrencias de (Andrés Manuel) López Obrador cuyos terribles resultados hoy salen a la luz y se traduce en dinero tirado a la basura. “Después de 7 años, no ha sido resuelto a cabalidad el problema del desabasto de medicinas”, puntualizó.



Por su parte, el doctor expuso que una receta para un paciente con diabetes o hipertensión con 4 ó 5 medicamentos o una de patente y 2 ó 3 genéricos, no puede costar más de 2 mil o 3 mil pesos.



Y mientras una receta en la Megafarmacia del Bienestar costó alrededor de 4 millones de pesos, la población más pobre duplicó su gasto en salud, destinando hasta el 38% sólo en medicinas.



Al publicar la entrevista en sus redes, el médico Jaime Ramírez agregó el siguiente texto: “Desde 2018 se cancelaron licitaciones, se concentraron compras en Hacienda, se creó el Insabi, luego la Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), después Birmex… y todo fracasó”.