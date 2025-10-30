“HUACHIDIÉSEL EN LA CFE”; SE PAGA MÁS EN ELECTRICIDAD POR CORRUPCIÓN DE #AMLO AL DEJAR DE USAR GAS EN PLANTAS ELÉCTRICAS: MINUTO CRÍTICO

A través de un video publicado en sus redes sociales, el medio Minuto Crítico expuso que por la corrupción del expresidente Andrés Manuel López Obrador hoy se paga más por la luz, pues, “convencido” por el exresponsable de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, de quitar el gas a las plantas eléctricas y ponerle diésel contrabandeado, algo más redituable que el huachicol fiscal.



Recalca que “pagas luz más cara porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cambió gas por diésel: más caro, más sucio, menos eficiente. ¿Por qué? El negocio es redondo, pero no para ti, porque mientras el ciudadano paga el triple, Manuel Bartlett sigue intocable y la CFE en ruinas”.



Bartlett, señala Minuto Crítico, convenció a AMLO para quitar el gas a la CFE al encontrar un meganegocio con el diésel contrabandeado, igual que el huachicol de combustible y gasolina, “porque tú comprabas el diésel en 4 pesos en Texas y se lo vendías a la CFE en 21, mejor que el huachicol fiscal”. ¿Será que por eso el expresidente perdonó de todos sus pecados a Bartlett y lo puso al frente de la Comisión?, ¿será que por eso defendía a su entonces colaborador cada vez que alguien mencionada que la empresa eléctrica estaba peor que nunca, preguntó, y resaltó que la investigación de Código Magenta sobre ese huachidiésel fiscal no tiene desperdicio.