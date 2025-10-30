AÚN NO SE CUMPLE LA PROMESA DE LAYDA DE OTORGAR 16 CONCESIONES DE COMBIS A MINISTAXISTAS ECOLÓGICOS, DENUNCIAN

El presidente de la sociedad cooperativa Minitaxi Ecológico de Ciudad del Carmen, Adalberto Estrada Casanova, solicitó a la gobernadora Layda Sansores que cumpla su promesa de entregarnos 16 concesiones de combis, pues, denunció, fueron asignadas a otra cooperativa, y hasta el momento no ha habido voluntad política para ser beneficiados.

https://youtu.be/NsdDOOUfAqQ



Explicó que la mandataria estatal giró instrucciones al entonces director del Instituto Estatal del Transporte, Íñigo Yáñez, para otorgar las concesiones al grupo que representa, pero éstas finalmente fueron entregadas a la cooperativa Jaguares de Ciudad del Carmen, dejando fuera a Minitaxi Ecológico, a quien luego el hoy exfuncionario prometió dar concesiones de taxis y tampoco cumplió.



“Tenemos más de 30 años en la lucha. La gobernadora dio la instrucción, pero el director no cumplió. Después nos prometió que, en lugar de las combis, nos darían concesiones de taxi, y hasta hoy no se ha concretado nada”, señaló Estrada Casanova.



Indicó que, tras la salida de Yáñez y posteriormente de su sucesor, el contador Gamboa, el trámite quedó detenido, por lo que ahora busca entregar personalmente a la gobernadora la documentación que respalda su petición.



Estrada Casanova consideró que el tema se ha prolongado por falta de voluntad política, más que por cuestiones administrativas o legales, y reveló que ya solicitaron audiencia con el nuevo titular de la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (Artec), y les informaron que comenzará a recibir a representantes del sector después del 3 de noviembre, cuando concluya el proceso de revisión interna de la dependencia.