QUE EL GOBIERNO DE CAMPECHE DÉ LA CARA Y ACLARE SI SE PERDIÓ EL JUICIO POR EL CONFLICTO TERRITORIAL CON QUINTANA ROO: RICARDO MEDINA

Por medio de un video en sus redes sociales, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Campeche, Ricardo Medina Farfán exigió al Gobierno del Estado dar la cara e informar si es verdad que se perdió el juicio por el conflicto territorial que se tiene con Quintana Roo, como aseguró el consejero jurídico de esa entidad.

Recordó que el asesor legal del Gobierno de Quintana Roo atribuyó su triunfo a que Campeche no presentó a tiempo sus alegatos y acciones legales, lo que sería muy grave porque no sólo estaríamos perdiendo territorio, sino que sería por descuido, negligencia y falta de compromiso con nuestro Estado.