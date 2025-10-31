DESGARRIATE TRANSPORTISTA

La entrada en funcionamiento de las 124 unidades del sistema Ko’ox era la prueba de fuego para el director de la Artec Eduardo Zubieta. Y la evaluación popular consensada es que salió reprobado.

“Layda lo volvió a hacer”, presumieron triunfalistas las páginas matraqueras al servicio de la mandataria. Elogios al por mayor. “Es un día histórico para Campeche”, decían unos. “Entramos a la era de la modernidad en el servicio de transporte” escribían otros. Y allá en el fondo, entre la gente, en el pueblo, las mentadas de madre estuvieron al por mayor y la coincidencia generalizada es: “la volvieron a regar”.

Porque si bien es cierto es que fue un buen intento, tenemos que decir que lo que resultó fue una auténtica bazofia. Un desgarriate, vaya. No hubo planeación, no hubo recorridos de prueba en todas las rutas, no hubo señalización clara de dónde estarían los paraderos, y nadie sabía hasta que abordaron las unidades, cuáles serían las rutas. O para ser más explícitos: por donde pasaría el itinerario.

En suma: la falta de planeación adecuada se empeoró con la inexistente campaña de comunicación hacia los usuarios del servicio. El coordinador de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Walther Patrón sigue creyendo que la labor de su oficina es promover alabanzas y lisonjas a su jefa, y golpes e insultos a los adversarios.

No hubo ninguna estrategia para informar oportuna y adecuadamente a los usuarios. Por eso muchos no sabían dónde abordar, y nadie estaba enterado de dónde iniciaba el recorrido y hasta dónde llegaba. Eso de las redes alimentadores y las redes troncales, será un rotundo fracaso, Campeche aún no necesita ese tipo de medidas.

Pero parece que en el Gobierno no entienden. Carecen de la sensibilidad social mínima, y ya se olvidaron que la inmensa mayoría que recurre al servicio de transporte urbano necesita estar a tiempo en su oficina, centro de trabajo o escuela y eso de tener que transbordar para llegar a tu destino, cuando antes lo hacías de manera directa, no solo genera pérdida de tiempo, sino que a partir del próximo 29 de noviembre, va causar más gastos. Y la economía de la mayoría de los campechanos no está para esos lujos.

Habíamos escrito en este espacio que la entrada en funcionamiento de las 124 unidades del sistema Ko’ox era la prueba de fuego para el director de la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (Artec) Eduardo Zubieta Marco. Y en la evaluación popular consensada hasta el momento, es que salió reprobado.

Si su mejor carta de presentación, que tanto presume la gobernadora Sansores, es que es un “genio” de la planeación (ella le dice Pitágoras), lo que resultó de su trabajo en este polémico tema, es que fracasó en la adecuada planificación de rutas, recorridos, paraderos, y horarios y demás. Nada salió bien.

Y no es necesario que lo despidan por ello, puesto que quizá sea el que más empapado está en el tema. Pero si es urgente que se haga un rediseño y replanificación de todo. Absolutamente todo. Porque tratándose de un servicio tan indispensable para la gente, es también causante de inconformidades sociales y protestas populares. Y no hay que cucarle al tigre de este lado.