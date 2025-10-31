viernes, octubre 31, 2025
FUE VERGONZOSO PERO NO ES ALGO MALO O UN DELITO, JUSTIFICA EL DIPUTADO FERNÁNDEZ VIDEO DONDE APARECE EBRIO

Fue una cuestión desafortunada de que se nos pasaron las copas, estábamos haciendo una apuesta de fútbol y, literal, vergonzoso el estar así, pero no se está cometiendo ningún acto fuera de la ley, no es algo malo o un delito, pero pues a afrontar tal cual como es, justifico el diputado del Verde Ecologista, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, tras ser divulgado un video donde se le ve en estado inconveniente.

No hay más nada qué comentar que pues evidentemente fue un video desafortunado en un ambiente totalmente privado con un amigo, agregó, y afirmó que el video fue difundido sin su consentimiento, pues no está en ninguna red social.

