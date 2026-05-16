8 SE HAN “BAJADO DEL BARCO” DE SHEINBAUM EN LO QUE VA DE SU SEXENIO: DOSSIER

Ya sea por motivos personales, de salud, para irse a otros cargos o apuntalar a Morena rumbo a las elecciones del próximo año, en los primeros 19 meses del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ya se han “bajado” del barco 8 funcionarios, empezando con Rogelio Ramírez, quien el 5 de marzo de 2025 dejó Hacienda, y el último hasta el momento fue la salida de Pemex de Víctor Rodríguez el pasado 14 de este mayo de 2026.

Así, el gabinete ha tenido que tapar huecos antes del primer tercio del sexenio.

Vía: Dossier.